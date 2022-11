Holiday Special, Guardiani della Galassia non il primo! Sapevate di Star Wars nel '78?

Solo di recente, a partire dallo Speciale di Halloween con Wereworlf by Night e ora con quello natalizio dei Guardiani della Galassia, il MCU ha introdotto gli Holiday Special. Ma non sono affatto una novità. Uno dei più famosi nel 1978 con Star Wars: James Gunn lo sa bene, infatti ci sono un sacco di citazioni!

Lo Speciale di Natale dei nostri amati Guardiani sta portando molto al Marvel Cinematic Universe. Ascolti sicuramente, uno dei migliori successi recenti su Disney+. Risposte a domande rimaste insolute da tempo, anche quello: per esempio, dov’era finito il Collezionista di Benicio Del Toro? Lo Speciale ha risposto anche a questa domanda. Ma nel tentativo di creare l’ultimo nesso a una battuta di Rocket sul braccio meccanico di Winter Soldier, risalente a Infinity War, ha creato una confusione immane nel MCU: problemi di continuity per Thunderbolts in arrivo!

Nel frattempo, è pieno di camei in questo Holiday Special: non solo Kevin Bacon, oltre al fatto che si è persino nominato un improbabile Mark Hamill. Ma forse non lo è poi tanto, visto che questo battito di ciglia targato MCU contiene moltissimi riferimenti a uno storico Holiday Special di Star Wars tenutosi nel 1978 e spesso dimenticato, nonostante rappresenti il “debutto canonico” di Boba Fett nell’universo. La trama del rapimento di Kevin Bacon come regalo di Natale a Peter Quill riprende infatti un cameo simile tenuto dalla star delle sitcom Bea Arthur nel 1978.

Inoltre entrambi gli speciali condividono anche somiglianze dal punto di vista musicale, con Jefferson Starship che appare nello speciale di Star Wars come band olografica, mentre The Old 97 nello speciale di Guardians come rock band aliena di recente formazione. Ma l’ultimo grande gancio riguarda le parentesi animate. Nello Speciale di Star Wars era dedicata appunto al personaggio di Boba, una sequenza di nove minuti nota come The Faithful Wookie. Nei Guardiani invece ha reso possibile il ritorno – annunciato da tempo – di Michael Rooker nei panni di Yondu.

Sapevate dello Star Wars Holiday Special? Vi consigliamo di recuperarlo quanto prima!