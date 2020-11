Holidate: no, non c'è Ryan Gosling nel nuovo film originale Netflix

Tra il torrente di nuovi contenuti approdati in questo inizio novembre su Netflix, uno dei film che stanno ricevendo più attenzione è Holidate di John Whitesell, commedia romantica infarcita di comicità e buoni sentimenti che vede come protagonisti Emma Roberts (American Horror Story) e Luke Bracey.

La storia è semplice: una ragazza, Sloane (Roberts), tormentata di domande dai familiari circa una sua relazione con qualche uomo decide di stringere un patto con un ragazzo di nome Jackson (Bracey) per presentarlo come suo fidanzato durante le festività natalizie.



Una rom-com decente che però sta facendo parlare il pubblico via social per qualcosa di inatteso che avviene sullo sfondo della storia d'amore tra Sloane e Jackson. Cosa? In sostanza, in una particolare scene dal film girata al supermercato, gran parte degli utenti Netflix erano convinti che un attore in background fosse senza ombra di dubbio Ryan Gosling.



Ma è realmente lui? Ovviamente no, perché come scrive l'Independent l'attore in quella scena si chiama Chad Zigmund, per altro sostituto del protagonista, che però per prestanza fisica, forma e lineamenti somiglia in modo impressionante a Gosling.



Anche voi eravate convinti di aver visto l'interprete di La La Land in Holidate? Cosa ne pensate? Fatecelo sapere come sempre nei commenti in calce alla notizia.