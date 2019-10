Hole - L'abisso, ecco una clip in esclusiva dell'horror di Lee Colin

Hole - L'abisso è il nuovo horror distribuito in Italia dalla Midnight Factory, etichetta di Koch Media, che firmerà l'esordio alla regia di Lee Corin, e pochi giorni dall'uscita del film nelle sale possiamo mostrarvi un clip esclusiva per Everyeye.

La sinossi ufficiale recita: "Provando a sfuggire dal passato, Sarah (Seána Kerslake) decide di iniziare una nuova vita con suo figlio Chris (James Quinn Markey) ai margini di una piccola cittadina rurale. Dopo la scoperta di una misteriosa buca nella vasta foresta che confina con la loro nuova casa, Sarah deve lottare per scoprire se i cambiamenti inquietanti che si manifestano nel suo bambino sono una trasformazione riconducibile a quell’abisso, apparentemente ben più sinistro e minaccioso delle sue stesse paure materne."

Nel filmato, che potete visionare comodamente in calce alla notizia, vediamo un confronto apparentemente tranquillo tra Sarah e suo figlio che in seguito si trasforma in qualcosa di molto più inquietante.

Scritto e diretto da Corin, Hole - L'abisso vedrà nel cast anche Kati Outinen e James Cosmo per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 10 ottobre. Sempre in calce potete trovare il terrificante trailer italiano del film.

Dopo il successo ottenuto nel 2018 da Ari Aster con il suo esordio sul grande schermo, Hereditary - Le Radici del male, ecco dunque un nuovo promettente debutto alla regia di un film horror. Che ve ne pare di questa clip? Fatecelo sapere nei commenti.