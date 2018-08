Hold the Dark, poster ufficiale per il nuovo film di Jeremy Saulnier targato Netflix

Pochi giorni fa vi avevamo riportato le prime immagini ufficiali di Hold the Dark, nuovo film diretto da Jeremy Saulnier (Blue Ruin, Green Room) di prossima uscita su Netflix, ma già a pochi giorni di distanza, quest'oggi la compagnia di Reed Hastings ci ha regalato il primo poster ufficiale.

Scritto dal sodale Macon Blair, con il quale ha già collaborato nei due film precedenti e che da solo ha confezionato quel piccolo gioiello che trovate sempre su Netflix chiamato I Don't Feel At Home in This World Anymore, Hold the Dark è un'intensa storia di destino, famiglia e vendetta ambientata nella remota natura dell'Alaska. Quando un bambino viene preso dal suo villaggio da un branco di lupi, viene chiamato un cacciatore esperto per rintracciarli e ucciderli. La sua missione lo conduce lungo un sentiero sempre più oscuro e sconvolgente mentre affronta la crudeltà della natura e i suoi stessi fallimenti come uomo.

Il New York Times ha definito il romanzo dal quale il film è tratto "uno straordinario, snervante ed intimo ritratto della natura", mentre il Boston Globe lo ha eletto come "uno dei migliori libri del decennio".



Hold the Dark vede nel cast Jeffrey Wright, Alexander Skarsgard, James Badge Dale e Riley Keough, per un'uscita prevista su Netflix il prossimo 28 settembre.