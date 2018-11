Hold Back The Stars: John Boyega e Letitia Wright nella nuova love-story sci-fi

Il protagonista di Star Wars John Boyega e la stella del Marvel Cinematic Universe Letitia Wright, due degli attori più ambiti attualmente ad Hollywood, hanno firmato per i ruoli di protagonisti nella love story sci-fi Hold Back The Stars.

Il film, diretto dal regista di I Origins Mike Cahill, sarà un adattamento dell'omonimo romanzo di Katie Khan, pubblicato nel 2017. La storia è incentrata su un uomo e una donna che rivisitano i ricordi della loro storia d'amore su una Terra utopica mentre sono intrappolati nel vasto vuoto dello spazio con solo 90 minuti di ossigeno. La sceneggiatura è stata scritta da Christy Hall.

John Boyega riprenderà il ruolo del combattente della Resistenza Finn in Star Wars: Episodio IX di J.J. Abrams, che arriverà a dicembre 2019. Letitia Wright, invece, tornerà a vestire i panni di Shuri, la sorella di Black Panther, in Avengers 4 di Anthony e Joe Russo, che uscirà ad aprile 2019. Recentemente, i registi di Avengers: Infinity War hanno definito la giovane scienziata wakandiana il personaggio più intelligente del Marvel Cinematic Universe. L'attrice riprenderà il ruolo anche in Black Panther 2, scritto e diretto nuovamente da Ryan Coogler ed è stata recentemente scritturata per prendere parte al remake americano della commedia francese Quasi Nemici.