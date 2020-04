Da Hogwarts ad Onward: nel film Pixar c'è un Easter egg sulla saga di Harry Potter

Negli States l'attesissimo Onward targato Pixar è stato distribuito ben due volte, una nei cinema e uno su Disney+, e adesso che è possibile vederlo più e più volte alcuni fan hanno individuato uno speciale Easter egg che omaggia addirittura Harry Potter. Oltre il salto scoprirete tutti i dettagli, ma attenzione agli spoiler.

La storia ruota intorno ai fratelli Barley (Chris Pratt) e Ian (Tom Holland) Lightfoot, e quest'ultimo in occasione del sedicesimo compleanno riceve dalla madre il potente bastone da mago del padre.

Venuti a conoscenza della sua vera identità, Ian e Barley partono alla ricerca del padre scomparso e tra magie ed incontri improbabili ci accompagno in un viaggio alla scoperta dei valori della famiglia e dell'amicizia.

L'omaggio al "collega mago" della Warner Bros. arriva durante una sosta alla stazione di servizio, all'esterno della quale è ben visibile un cartellone pubblicitario che reca l'insegna di un'azienda di nome Longbottom.

Nella saga di libri di J.K. Rowling, "Longbottom" è il cognome del paffuto e coraggioso Neville che in Italia, per rendere al meglio le caratteristiche fisiche del personaggio, è stato tradotto con "Paciock".

Negli anni le citazioni ad Harry, Ron ed Hermione sono state molteplici, ma molto spesso si sottovaluta il ruolo di Neville nella saga: secondo la profezia di Sibilla Cooman, i bambini che avrebbero potuto distruggere Lord Voldemort erano due, Neville ed Harry.

Fu quasi per caso che Harry divenne Il bambino che è sopravvissuto ed infatti i due ragazzi condividono molti dei traumi della loro infanzia, tra cui la perdita dei genitori e adesso la Pixar ha deciso di rendergli omaggio sottolineando la sua importanza nella storia.

