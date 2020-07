HODTV, arriva in Italia la prima piattaforma streaming dedicata all'horror

Un nuovo servizio streaming farà sicuramente felici gli amanti dell'horror: arriva infatti anche in Italia HODTV, piattaforma interamente dedicata al genere. Il catalogo comprende al momento circa 260 titoli, tra film, cortometraggi e serie tv indipendenti, e più di 5000 utenti in tutto il mondo.

HODTV.NET si propone infatti di far conoscere e diffondere nel mondo lavori indipendenti e di nicchia, che meritano di essere scoperti ma che sistematicamente vengono tagliati fuori dai circuiti tradizionali di distribuzione. Fanno parte del catalogo, quindi, film per la prima volta in streaming e on demand come Bloodline (leggi qui la nostra recensione), originale mix tra ghost story, zombie movie e slasher diretto da Edo Tagliavini, Report 51 di Alessio Liguori, storia di un'invasione aliena, Il Caso Anna Mancini di Diego Carli. In esclusiva per l'Italia ci sono inoltre The chosen di Ben Jehoshua, Dark show di Olivier Parthonnaud, Corazon muerto di Mariano Cattaneo e Resort Paraiso di Enrique García.

HODTV è un prodotto della società House of Disaster Production & Entertainment srl di Elena Maraniello e Sergio Mitrione. Il catalogo, in costante aggiornamento, è composto all'80% da titoli in lingua originale con sottotitoli in italiano. Due novità in arrivo a luglio sono i cortometraggi Bianca e Bianca Fase 2, concepiti dal musicista e regista Federico Zampaglione, autore di Shadow – L’ombra e di Tulpa – Perdizioni mortali (leggi qui la nostra recensione) durante il lockdown imposto dalla pandemia di Coronavirus.