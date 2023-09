Hocus Pocus torna in sala! Pronti ai 30 anni del film con Sarah Jessica Parker?

Quando ci avviciniamo al 31 di Ottobre ed abbiamo voglia di ripescare qualche bel film a tema Halloween per entrare nell'atmosfera, quasi certamente avremo modo di cadere tra le braccia di Hocus Pocus. Il cult con Sarah Jessica Parker si è infatti ritagliato un posto d'onore in tal senso, e per delle buone ragioni.

La pellicola diretta da Kenny Ortega, si il regista degli High School Musical, al periodo della sua uscita ricevette delle recensioni contrastanti dalla critica. Tuttavia nel corso del tempo attorno al film si è formato un vero e proprio culto di appassionati.

Ciò sicuramente lo si deve anche al fatto che il progetto è stato via via trasmesso sempre più con frequenza sul canale Disney Channel, specie durante il periodo di Halloween, fattore che certamente ne ha accresciuto la fama.

Ad oggi infatti, il sequel uscito nel settembre 2022 ha il merito di aver permesso alla Disney di ricavarne un vero e proprio franchise, che sarà presto arricchito da un terzo capitolo. Nell'attesa però sembra che il primo Hocus Pocus sarà riproposto ancora una volta nelle sale cinematografiche, in occasione dei trent'anni trascorsi dalla sua uscita.

La pellicola sarà visibile nella catena di cinema Regal e AMC negli Stati Uniti. Nel Regno Unito si dovrà invece indirizzarsi verso i multisala Cineworld e Showcase.

Voi cosa ne pensate? Sapevate che lo script originale di Hocus Pocus era molto spaventoso? Oltretutto, ecco la nostra recensione di High School Musical: la serie.