Hocus Pocus: Jen D'Angelo scriverà la nuova versione del film per Disney+

La Disney ha pianificato una mossa ufficiale che riguarda la nuova versione di Hocus Pocus, film cult del 1993, diretto da Kenny Ortega e con protagoniste Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy. Il film, ancora in cantiere, verrà prodotto per la nuova piattaforma streaming Disney+ e ora è stata scelta la sceneggiatrice.

Il nuovo film verrà scritto dalla sceneggiatrice Jen D'Angelo. Non è chiaro, al momento, se si tratterà di un sequel vero e proprio ma la speranza è che possano tornare in qualche modo nel cast le tre attrici protagoniste del primo film.

La decisione di realizzare una nuova versione di Hocus Pocus è coerente con la strategia di programmazione Disney+, per quanto concerne reboot e sequel, a partire dalla versione live action de Lilli e il Vagabondo.



Due anni fa, Disney Channel aveva messo a punto un film tv di Hocus Pocus, una rivisitazione della pellicola del 1993. Scritto da Scarlett Lacey, con il produttore originale del film David Kirschner nei panni di produttore esecutivo, il film avrebbe dovuto avere un cast tutto nuovo ma il progetto non è mai decollato.

Basato su una storia di Mick Garris e David Kirschner, Hocus Pocus uscì nel 1993, per la regia di Kenny Ortega.

La trama racconta la storia di tre streghe malvagie, interpretate da Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy, che vengono inavvertitamente resuscitate nella cittadina di Salem, in Massachusetts, a ridosso di Halloween.

Il film negli anni è diventato un cult per i fan Disney e per un'intera generazione di bambini. Nel 2018 Doug Jones ha affermato che sarebbe tornato volentieri nel ruolo di Billy Butcherson.

Per il film del 1993, Leonardo DiCaprio era la prima scelta per il film.