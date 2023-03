Hocus Pocus, un terzo film è in cantiere? La risposta di Bette Midler

La star di Hocus Pocus, Bette Midler, ha parlato della possibilità di vedere un nuovo capitolo cinematografico del franchise Disney nel quale recita nel ruolo di Winifred Sanderson al fianco di Kathy Najimy nel ruolo di Mary e Sarah Jessica Parker nei panni di Sarah. Quale futuro attende la saga ambientata a Salem?

Intervistata da E! News Midler, a precisa domanda, ha risposto:"Non ne sono sicura. È tutto strano. Non lo so, forse. Chi lo sa?".

Qualche mese fa Bette Midler ha confessato che tornerebbe in Hocus Pocus 3. Al momento l'ipotesi è soltanto sulla carta e non esistono progetti concreti al riguardo.



"Se ci fosse un terzo film ovviamente firmerei, ma non so come. Non riesco ad immaginare quale sarebbe la storia ma amo Winifred, Mary e Sarah, e il nostro rapporto. Fa bene alle donne. Rimaniamo insieme attraversando inferno e alta marea ma causiamo caos e non molte donne causano così tanto caos!".



Secondo quanto dichiarato da Sarah Jessica Parker, Kathy Najimy avrebbe avuto l'idea di realizzare un Hocus Pocus 3 animato ma in ogni caso tutte e tre sembrano propense a tornare in un eventuale nuovo capitolo della storia delle sorelle Sanderson.



Recuperate sul nostro sito la recensione di Hocus Pocus 2, disponibile su Disney+, con il ritorno di Bette Midler, Kathy Najimy e Sarah Jessica Parker nel cast principale del film.