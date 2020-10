Hocus Pocus, Bette Midler conferma il ritorno del cast originale per il sequel

Ad inizio anno Variety ha confermato un sequel di Hocus Pocus per Disney+, con Adam Shankman scelto come regista del film. All'epoca il magazine spiegava come Disney fosse intenzionata ad un sequel con il cast originale rispetto all'ipotesi di un reboot. A quanto pare l'ipotesi è ora diventata certezza, in base alle dichiarazioni di Bette Midler.

La star ne ha parlato in una recente intervista a Good Day New York di Fox 5 New York:"Vogliono fare un film, ci hanno chiesto se eravamo interessate e ovviamente tutte noi abbiamo detto di sì" ha dichiarato Midler.

Le tre star del film si sono nel frattempo riunite nelle scorse ore in un video per invitare gli americani a votare per le elezioni americane che vedranno contrapposti il repubblicano Donald Trump, attuale presidente degli Stati Uniti, e il democratico Joe Biden.



La comedy targata Disney, Hocus Pocus, uscì nel 1993, diretta da Kenny Ortega. Il film inizia nel 1693, quando tre streghe di Salem, le sorelle Sanderson - Winifred (Bette Midler), Mary (Kathy Najimy) e Sarah (Sarah Jessica Parker) - rapiscono una bambina (Amanda Shepherd) allo scopo di ringiovanire e trasformano il fratello (Sean Murray) in un gatto nero. Scoperte dagli abitanti del paese, le tre fattucchiere vengono impiccate. Passeranno tre secoli prima che possano fare ritorno, proprio nella notte di Halloween. Nel cast del film anche Omri Katz, Thora Birch e Vinessa Shaw.



All'epoca Leonardo DiCaprio era la prima scelta per Hocus Pocus mentre Adam Shankman ha espressamente chiesto che fosse un sequel di Hocus Pocus e non un remake.