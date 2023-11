Hocus Pocus 3, le sorelle Sanderson preparano la vendetta contro Salem?

Hocus Pocus 2 è sbarcato su Disney+ solo un anno fa ma le sorelle Sanderson sono pronte a tornare in un terzo capitolo del franchise iniziato ormai trent'anni fa. Winifred, Mary e Sarah hanno fatto capolino a Salem dopo decenni e sono intenzionate a tornare molto presto nella notte delle streghe, per prendersi la propria vendetta.

La sceneggiatrice Jen D'Angelo ha parlato a Collider di Hocus Pocus 3 e ha ammesso che tornare a Salem è ciò che Winifred ha sempre desiderato e che le tempistiche per riportare le sorelle Sanderson sullo schermo non sono poi così lunghe. Nel frattempo potete recuperare la recensione di Hocus Pocus 2.



"Con le sorelle Sanderson, la cosa che le rende così divertenti è che è come allevare dei gatti. Quindi, dico sì, Winifred ha imparato una lezione davvero preziosa, ama le sue sorelle più di ogni altra cosa al mondo. Ma si farà distrarre da qualunque cosa le venga messa di fronte. Se fai penzolare la carota di una potenziale vendetta contro Salem, che ha sempre desiderato, potrebbe fare un passo indietro nel quale si concentrerà di nuovo singolarmente sull'obiettivo sbagliato" ha ammesso D'Angelo.



"Con Hocus Pocus 2 ho dovuto affrontare la sfida di rivisitare questi amati personaggi e di voler davvero rendere utile questo sequel. E sento che ci siamo divertiti così tanto nel realizzarlo, è andato tutto così bene, sono così elettrizzata, e onorata da tutte le risposte ottenute".



La Strega Madre protagonista di Hocus Pocus 3 potrebbe essere il sentiero principale da seguire per la prossima trama; un personaggio nuovo e introdotto nel secondo film, colei che diede per la prima volta il libro magico alle sorelle Sanderson.