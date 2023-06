Hocus Pocus 3, il secondo sequel Disney è in lavorazione! I dettagli

È in cantiere un nuovo capitolo della saga Disney Hocus Pocus. La conferma è arrivata direttamente dal presidente della produzione cinematografica di Walt Disney Studios, Sean Bailey, al New York Times, mentre parlava dei prossimi progetti della major. La notizia arriva a distanza di pochi mesi dall'arrivo primo sequel su Disney+.

Hocus Pocus 2 è uscito in streaming lo scorso 30 settembre, riportando a Salem i tantissimi fan del primo capitolo del 1993, diretto da Kenny Ortega. Nel sequel sono tornate Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy nei rispettivi ruoli di Winifred, Sarah e Mary Sanderson, le tre fattucchiere che terrorizzano la cittadina del New England.

Il successo del secondo capitolo è certificato dai 2,7 miliardi di minuti di visualizzazione fatti registrare. Si attendono novità sul casting del film, dopo che nel sequel hanno marcato visita le giovani star del primo capitolo, Omri Katz, Vinessa Shaw, Thora Birch e Jason Marsden.



Il sequel ha registrato diverse new entry come Hannah Waddingham, Sam Richardson, Whitney Peak e Belissa Escobedo. Ora un terzo Hocus Pocus è in cantiere, come confermato da Disney.

Sul mancato ritorno di parte del cast originario, Thora Birch ha spiegato:"So che c'erano, nel corso del processo creativo, alcune idee su come riportarci ma per qualche motivo non hanno funzionato".



Non perdetevi la nostra recensione di Hocus Pocus 2, il primo sequel del film anni '90 Disney.