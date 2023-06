Hocus Pocus 3, Sam Richardson spera nel ritorno di Gilbert

Ora che Hocus Pocus 3 è in lavorazione, resta da chiedersi quali personaggi torneranno nel terzo capitolo e quali no; al riguardo Sam Richardson, interprete di Gilbert, ha espresso la sua volontà di riportare indietro il personaggio.

Alla domanda sul suo possibile ritorno nel sequel, così ha risposto l'attore: "Lo spero tanto, mi sono divertito moltissimo interpretando Gilbert in Hocus Pocus 2. Andavo a suonare su quel set ogni singolo giorno della settimana. Basta dirmelo, e io ci sarò".

Ricordiamo infatti come il personaggio abbia intenzionalmente ricreato la candela per riportare in vita le sorelle, ma, resosi conto dell'errore, aiuta i protagonisti a sconfiggere il nemico. Di conseguenza, un suo possibile ritorno consentirebbe di osservarlo nel rinnovato posizionamento morale che ha conquistato al termine della pellicola precedente. Altri celebri film ricollegabili a Richardson sono Come ti spaccio la famiglia, Ghostbusters, Good Boys - Quei bravi ragazzi, La guerra di domani e Cheerleader per sempre.

Diretto da Anne Fletcher, Hocus Pocus 2 ha debuttato il 30 settembre 2022 – a ventinove anni dall'uscita del primo capitolo – e racconta la storia di tre liceali che tentano di frenare il caos incombente su Salem. Ha ottenuto un punteggio di 5,7/10 su Rotten Tomatoes, mentre Metacritic ha attribuito un risultato di 56 punti percentuali. Tra le storiche interpreti ricordiamo Bette Midler (Winifred "Winnie" Sanderson), Kathy Najimy (Mary Sanderson) e Sarah Jessica Parker (Sarah Sanderson).

Ci auguriamo che il terzo capitolo della saga riuscirà a entusiasmarci come i precedenti. A proposito, perché i ragazzi del primo film non sono tornati in Hocus Pocus 2?