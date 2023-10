Hocus Pocus 3 si farà:'Abbiamo appena incontrato la Strega Madre'

Lo scorso giugno Disney ha confermato la produzione di un terzo capitolo cinematografico di Hocus Pocus. Una nuova conferma del progetto in corso è arrivata dalla sceneggiatrice Jen D'Angelo in un'intervista rilasciata a Entertainment Weekly. Lo script di Hocus Pocus 3 è ancora in fase di sviluppo dopo lo sciopero.

"Siamo ancora nella fase della creazione, ci stiamo ancora lavorando. Abbiamo lavorato su alcune idee. È stato divertente tuffarci di nuovo in quel mondo e abbiamo così tante direzioni in cui andare e così tanti nuovi personaggi da esplorare. Abbiamo soltanto scalfito la superficie della Strega Madre di Hannah Waddingham" ha dichiarato D'Angelo. Sul nostro sito potete recuperare la recensione di Hocus Pocus 2.



Hannah Waddingham ha debuttato nel franchise proprio nel secondo film, Hocus Pocus 2, disponibile su Disney+ dal 2022. L'attrice interpreta la Strega Madre, colei che regala per la prima volta alle sorelle Sanderson il libro degli incantesimi. Nel secondo sequel probabilmente si scaverà proprio nel passato della Strega Madre.



Ovviamente non potranno mancare le tre interpreti storiche, Bette Midler, Kathy Najimy e Sarah Jessica Parker, rispettivamente nei ruoli di Winifred, Mary e Sarah Sanderson, le tre fattucchiere Disney più famose del grande schermo.



"Spero che saremo in grado di approfondire ogni aspetto di queste storie e portare questi personaggi ad un sacco di avventure divertenti. Non sappiamo davvero di cosa si tratti ma stiamo esplorando tutte le opzioni e penso che tutti siano felici delle reazioni a Hocus Pocus 2; siamo entusiasti di continuare quelle storie" ha concluso D'Angelo.



Hocus Pocus torna in sala, a trent'anni dall'uscita al cinema del primo film.