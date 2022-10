Hocus Pocus 2, è ufficiale: è il film più visto di sempre su Disney+

Dal giorno del suo debutto, esattamente un mese fa, Hocus Pocus 2 aveva messo a segno fin da subito due record molto promettenti su Disney+. Poi la conferma della classifica Nielsen, che faceva presagire un podio in arrivo per il film sulle sorelle Sanderson. Ora diventa il film più visto in assoluto nella storia di Disney+.

Nemmeno i membri principali del cast si aspettavano un sequel di Hocus Pocus, come hanno ammesso all’indomani dell’uscita su Disney+. Questo, come molti altri riavvii, si colloca ovviamente in un panorama generale in cui i grandi incassi basano sempre più le loro fondamenta su sequel tardivi o revival di franchise. Una politica che è anche il frutto, però, si una crisi ormai palpabile nella creazione di IP originali.

Nell’ultimo anno, sono due i grandi sequel a essersi presi la piazza sullo streaming e nelle sale. Top Gun: Maverick è arrivato a 36 anni di distanza dal primo film e ha ormai raggiunto l’11esimo posto nella classifica dei più grandi incassi di tutto la storia del cinema (non contando l’inflazione). Il sequel sulle sorelle Sanderson si distanzia invece 29 anni dal primo film, ma stravince sulla piattaforma streaming di Disney. Già i numeri di debutto di Hocus Pocus 2 l’avevano reso la miglior première di sempre su Disney+.

E solo pochi giorni fa era arrivata finalmente la classifica Nielsen sulla settimana di distribuzione di Hocus Pocus: 2,7 miliardi di minuti di visualizzazione totalizzati dal film dal 26 settembre al 2 ottobre, ma che possono essere conteggiati solo su tre giorni considerato il fatto che il film è uscito il 30 settembre. Questo, confermava la major, gli aveva permesso di battere persino il precedente record di Encanto, ma si trattava comunque di un calcolo al debutto. Ora invece arriva la conferma tramite Deadline.

Non conosciamo con sicurezza i dati sulle tre settimane che sono seguite, ma ai riconteggi successivi ne viene fuori che Hocus Pocus 2 diventa il film con il maggior numero di minuti di visualizzazione totalizzati su Disney+. In meno di un mese, il sequel spooky è stato visto più volte – e per più minuti – di qualunque altro titolo mai distribuito sulla piattaforma. Un dato che ha del sensazionale. Voi che ne pensate? Ditecelo nei commenti!