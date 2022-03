Hocus Pocus 2, Thora Birch non parteciperà al sequel: il motivo

A Thora Birch sarebbe stato chiesto di riprendere il ruolo di Dani Dennison nel sequel di Hocus Pocus, destinato alla piattaforma Disney+. Tuttavia una fonte vicina a Entertainment Weekly ha spiegato che Birch non ha partecipato alle riprese del film e non tornerà nel ruolo della sorella minore del protagonista, Max.

Secondo la fonte il rifiuto è dettato da conflitti di programmazione con altri progetti dell'attrice. Disney avrebbe chiesto a Birch la disponibilità ad interpretare un ruolo di supporto nel sequel, una versione adulta di Dani, ma gli obblighi contrattuali in essere con Netflix per la serie su Mercoledì Addams le hanno impedito di partecipare in tempo. Le riprese del sequel sono terminate a fine gennaio.



In ogni caso Thora Birch ha lasciato Wednesday a dicembre e non parteciperà nemmeno alla serie di Tim Burton.

Nel caso l'attrice fosse riuscita a tornare avrebbe interpretato Dani, ormai adulta, impegnata ad aiutare tre adolescenti - Whitney Park, Lilia Buckingham e Belissa Escobedo - nei loro tentativi di fermare il nuovo vendicativo complotto delle sorelle Sanderson, interpretate da Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy, tornate per terrorizzare Salem a ventinove anni di distanza dall'ultima volta. Disney non ha commentato le indiscrezioni su Thora Birch.



Dani sfuggì la prima volta all'ira delle tre streghe insieme all'aiuto del fratello Max (Omri Katz) e del suo interesse amoroso Allison (Vinessa Shaw), dopo aver acceso la famigerata Candela dalla Fiamma Nera e riportando così in vita le tre megere nella notte di Halloween, nel cult anni '90 diretto da Kenny Ortega.



Mentre aspettiamo l'uscita del film ecco un'immagine di Hocus Pocus 2, in arrivo su Disney+.