Hocus Pocus 2: svelato il primo punteggio su Rotten Tomatoes

Mentre un nuovo poster ci ricorda l'uscita il 30 settembre di Hocus Pocus 2 le prime recensioni della critica sul film, diretto da Anne Fletcher, hanno prontamente stroncato la pellicola nelle stesse ore in cui Rotten Tomatoes rendeva noto il punteggio ufficiale del film.

Attualmente, la valutazione di Hocus Pocus 2 su Rotten Tomatoes è del 71%, con 34 commenti da parte della critica e con il 67% dei critici che sembra valutare il film 'fresco' (secondo gli standard di Rotten Tomatoes), mentre il 32% lo ritiene pessimo. Sebbene non si tratti di una quantità enorme di apprezzamenti, questi dati sembrano essere un solido indicatore del fatto che il sequel abbia recuperato, almeno in parte, la magia del classico cult originale.

Di altro avviso sono state le recensione ed i commenti, riguardo il prodotto Disney, sia di ScreenRant: "La sceneggiatura non riesce a soddisfare il fascino e il carisma di cui sono naturalmente dotate le attrici principali", che di IndieWire: "È il mondo delle streghe; tutto il resto è solo una scenografia per far tornare queste tre a cavallo di una scopa".

Insomma, le prime opinioni sull'operato di Bette Middler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy (nei panni delle streghe Winifred "Winnie" Sanderson, Sarah Sanderson e Mary Sanderson) differiscono tra di loro e a noi non resta che attendere il 30 settembre, per poter rivedere con i nostri occhi il magico mondo delle sorelle Sanderson.