Hocus Pocus 2: le streghe son tornate nel trailer e poster del sequel Disney Plus

Disney ha diffuso in streaming il primo teaser trailer di Hocus Pocus 2, il sequel della pellicola cult uscita nelle sale nel 1993 e che stavolta vedrà alla regia Anne Fletcher. Oltre alle tre interpreti principali, ovvero Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy, ci sarà un cast tutto nuovo per questa storia, in esclusiva su Disney+.

L'atteso sequel in live-action del classico di Halloween, che riporta le deliziosamente malvagie sorelle Sanderson per una nuova e comica avventura all'insegna del caos, debutterà su Disney+ il 30 settembre.

Sono passati 29 anni da quando qualcuno ha acceso la candela della Fiamma Nera e ha resuscitato le sorelle del XVII secolo, che sono in cerca di vendetta. Ora tocca a tre studentesse delle superiori impedire alle fameliche streghe di creare un nuovo tipo di caos a Salem prima dell'alba della vigilia di Ognissanti.

Hocus Pocus 2 è interpretato anche da Doug Jones ("The Shape of Water"), Whitney Peak ("Gossip Girl"), Lilia Buckingham ("Dirt"), Belisa Escobedo ("American Horror Stories"), Hannah Waddingham ("Ted Lasso"), Tony Hale ("Veep"), Sam Richardson ("The Tomorrow War", "Good Boys"), Juju Brener ("Vanquish"), Froy Gutierrez ("Teen Wolf"), Taylor Paige Henderson e Nina Kitchen. Il film è diretto da Anne Fletcher ("Dumplin'", "The Proposal"), scritto da Jen D'Angelo ("Happy Together", "Workaholics") e prodotto da Lynn Harris ("King Richard", "The Shallows"), con Adam Shankman ("Disenchanted", "Hairspray"), Ralph Winter ("Hocus Pocus", "X-Men" franchise) e David Kirschner ("Hocus Pocus", "Chucky") come produttori esecutivi.

Di seguito anche il poster ufficiale; le riprese di Hocus Pocus 2 si sono svolte tra l'ottobre 2021 e il gennaio 2022. Cosa ne pensate di questa nuovissima produzione Disney che strizza l'occhio al passato e all'effetto nostalgia? Ditecelo nei commenti!