Hocus Pocus 2, una delle star originali sul suo ritorno nel sequel: 'Non ne so nulla'

Il sequel di Hocus Pocus, film cult della Disney uscito nei cinema nel lontano 1993, è stato confermato dallo studio nei mesi immediatamente precedenti l'arrivo della pandemia globale che ha poi costretto a bloccare i lavori, ma adesso sembra che la produzione sia ripresa anche se un membro del vecchio cast non sa se ritornerà in questo sequel.

Mentre Bette Midler, Sarah Jessica Parker e kathy Najimy, hanno riconfermato tramite i social, la loro presenza nel sequel Hocus Pocus 2, c'è una delle star originali del film che ancora non sa se comparirà oppure no nel nuovo film: stiamo parlando di Vinessa Shaw, che nel primo film interpretava Allison.

Intervistata da ComicBook sull'argomento, ecco che cosa ha dichiarato ai microfoni della testata: "Mi piacerebbe saperne di più, ma non ne ho sentito nulla. Forse è perché sono solamente nelle prime fasi della produzione oppure perché si tratta di qualcosa di completamente diverso dall'originale. Sfortunatamente, non ne so nulla. Da giovane ero entusiasta all'idea di realizzare un film come quello, da giovane star che era cresciuta con i film della Disney. E' stato un fantastico film, il secondo della mia carriera [l'esordio fu in Ragazze nel pallone, 1992, ndr.]. Mi ha portato in pratica ad amare il fare film, perché a un certo punto non ho più fatto niente di così grande. Quindi l'opportunità di farlo ancora e ritrovare tutti sarebbe grandiosa. Comunque spero che il secondo film sia fico quanto il primo".

In precedenza, Bette Midler ha anticipato che Hocus Pocus 2 sarà bellissimo: "Ci hanno presentato una bozza e dopo che ci siamo rialzati dal pavimento abbiamo constatato che erano passati 27 anni, l'abbiamo guardata e penso che tutti noi fossimo state d'accordo sul fatto che fosse fantastica".

Ricordiamo che Hocus Pocus 2 sarà diretto da Adam Shankman, già alla regia di What Women Want e Hairspray - Grasso è bello.