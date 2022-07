Hocus Pocus 2 sorprendete tutti: il trailer da record è più visto di The Mandalorian

Il trailer di Hocus Pocus 2 non ha fatto che confermare quanto il film originale sia amato in tutto il mondo, dato che secondo i numeri ufficiali il primo filmato promozionale del sequel ha registrato numeri di visualizzazione maggiori a quelli di The Mandalorian.

Dopo una lunga attesa, infatti, il trailer di Hocus Pocus 2 ha debuttato ufficialmente negli scorsi giorni, e ha mostrato il ritorno di Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy 29 anni dopo gli eventi del film originale: a quanto pare però, nonostante i quasi trent'anni trascorsi dal primo capitolo, il pubblico mondiale ha ancora tantissima voglia di Hocus Pocus, dato che nelle sue prime '24 ore di vita' il trailer del sequel ha raccolto ben 43,6 milioni.

Per fare un confronto, ha superato alcuni dei più grandi trailer di titoli esclusivi di Diseny+, come ad esempio i 23 milioni del filmato promozionale di The Book of Boba Fett oppure i 28 milioni di quelli dell'acclamato film d'animazione della Pixar Luca, nominato all'Oscar. Non solo, però, dato che i 43,6 milioni del trailer di Hocus Pocus 2 fanno impallidire quelli dei trailer delle prime due stagioni di The Mandalorian, che erano arrivati 'solo' a 35 milioni. Si tratta chiaramente di numeri enormi che, ancora una volta, evidenziano quanto possa essere preziosa la continuazione di un franchise classico dopo una pausa così lunga, come abbiamo visto per certi versi con Spider-Man: No Way Home e più di recente con Top Gun Maverick di Tom Cruise.

Vi ricordiamo che Hocus Pocus 2 uscirà come esclusiva di Disney Plus dal 30 settembre prossimo. Per altre letture, ecco tutto quello che dovete sapere su Hocus Pocus 2.