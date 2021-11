Hocus Pocus 2, le sorelle Sanderson ritornano a Salem nei video e nelle foda dal set

Dal set del sequel di Hocus Pocus ci arriva una sfilza di foto e video condivisi dai presenti sul posto, e molti figurano le sorelle Sanderson interpretate da Kathy Najimy, Sarah Jessica Parker e Bette Midler.

Sembra proprio che si stia lavorando sodo sul set di Hocus Pocus 2.

Come potete vedere dai video che trovate anche in calce alla notizia, il cast è stato visto nei pressi della Newport Historical Society del Rhode Island, dove hanno fatto anche la loro comparsa le tre sorelle Sanderson, Winifred (Midler), Sarah (Parker) e Mary (Najimy).

Come indica una delle caption, tuttavia, le tre veterane hanno trascorso poco tempo all'interno dell'edificio, quindi è possibile che fossero lì per girare delle scene molto brevi o, in alternativa, delle clip promozionali che verranno mostrate domani in occasione del Disney+ Day.

Intanto però possiamo farci un'idea di ciò che vedremo dai costumi che indossano, anche se in uno dei post l'account che ha condiviso i video afferma "Tante discussioni sui costumi, tante opinioni diverse... Secondo noi qui qualcosa bolle in pentola, forse stanno cercando di confonderci in questo caso, per la loro prima apparizione in pubblico".

Chissà se sarà davvero così.

L'uscita di Hocus Pocus 2 è stata programmata per il prossimo autunno, ma nelle prossime ore, nel corso del Disney+ Day, dovrebbero arrivare ulteriori informazioni in merito.