Hocus Pocus 2: le sorelle Sanderson nel poster ufficiale del film!

Dopo le ultime foto di Hocus Pocus 2, e quando manca ormai solo un mese all'uscita del film su Disney+, le sorelle Sanderson tornano nel poster ufficiale pubblicato oggi dallo streamer.

"Back and more glorius than ever" recita il poster, che presenta le tre streghe che si stagliano davanti a una luna piena. E in effetti le star del film originale Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy sono tornate per una nuova avventura, insieme a Doug Jones, che interpreta Billy Butcherson. Nel secondo capitolo saranno passati ben 29 anni da quando qualcuno ha riacceso la Black Flame Candle e ha resuscitato le sorelle che nel XVII secolo erano state giustiziate per aver praticato la stregoneria. Le donne stanno ora cercando vendetta e tre studentesse dovranno fermarle. In particolare si tratterà di Becca, Cassie e Izzy. Ma tante altre saranno le novità ​​nel franchising, come Tony Hale, Sam Richardson, Hannah Wadingham, Juju Brener, Froy Guiterrez, Taylor Henderson e Nina Kitchen.

Ma ci saranno anche dei mancati ritorni in Hocus Pocus 2, come quello di Dani, Max e Allison. Una scelta difficile ma giusta, perché adesso c'è un nuovo trio a contrastare le sorelle Sanderson. Dunque il nuovo e il vecchio si uniranno in questo film, che arriverà in streaming su Disney+ a partire dal 30 Settembre. Noi non vediamo l'ora, e voi?