Hocus Pocus 2, shopping al negozio di antiquariato di New Bedford per le riprese del film

Le streghe sono passate da New Bedford, Massachusetts. Due membri della produzione di Hocus Pocus 2, sequel del film Disney anni '90, hanno acquistato degli oggetti al New Bedford Antiques at the Cove, da utilizzare sul set durante le riprese del secondo capitolo protagoniste le tre famose fattucchiere, le sorelle Sanderson.

"Gli articoli erano molto simili al New England, avevano quello stile rustico dal fascino spettrale" ha dichiarato Donna Gagne, veterana del negozio sopracitato. Scoprite le prime immagini dal set di Hocus Pocus 2.



"Articoli davvero fantastici e dark. Ma anche articoli molto divertenti. Un sacco di lampade, lampade scure, ombre scure, alcune zucche, diversi tipi di bottiglie da farmacia... New England molto vecchia scuola" in conclusione.

Il sequel di Hocus Pocus presenta il ritorno delle sorelle Sanderson, interpretate da Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy. Al momento la trama del film è sconosciuta.

Non è la prima volta che quel negozio di antiquariato viene visitato da una produzione cinematografica; in passato alcuni membri della troupe di Moonrise Kingdom di Wes Anderson, acquistarono alcuni oggetti di scena per il film con Edward Norton e Bruce Willis.

Hocus Pocus uscì nelle sale nel 1993, diretto da Kenny Ortega. La commedia fantasy targata Disney racconta la storia delle tre sorelle Sanderson che tornano in vita dopo secoli a causa di un ragazzino da poco trasferitosi a Salem, interpretato da Omri Katz.

Nel cast del primo film anche Thora Birch, Vinessa Shaw, Doug Jones e Sean Murray.



Quando debutterà Hocus Pocus 2 su Disney?