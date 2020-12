Hocus Pocus 2: il sequel con Bette Midler arriverà direttamente su Disney Plus

Tra i numerosi annunci fatti ieri notte nel corso dell'Investor Day della Disney, è stato rivelato anche che l'annunciato sequel di Hocus Pocus, che dovrebbe vedere il ritorno nel cast delle tre protagoniste, Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy, sarà distribuito direttamente sulla piattaforma digitale Disney+.

Il sequel del cult horror uscito nelle sale nel 1993 verrà diretto dal Premio Emmy Adam Shankman (Hairspray, Rock of Ages, A Walk to Remember).

Il nuovo film di Hocus Pocus dovrebbe essere un sequel del film del 1993 piuttosto che un remake, il che significa che i produttori sperano di assumere le attrici originali - Bette Midler, Sarah Jessica Parker, Kathy Najimy - per riprendere i ruoli delle sorelle Sanderson. Tuttavia, secondo Variety, nessuna delle tre è attualmente legata al progetto, anche se la Disney rimane fiduciosa che saranno coinvolte in qualche modo.

Lo sceneggiatrice Jen D’Angelo (Workaholics) è stata assunta con il compito di trovare un modo coerente per far tornare le tre attrici del film originale nei rispettivi ruoli. Vedremo se ci riuscirà...

L'originale Hocus Pocus non fu un grande successo al botteghino quando uscì nelle sale 27 anni fa: il film guadagnò solo $39 milioni di dollari in tutto il mondo con un budget di $28 milioni. Tuttavia, la sua popolarità è cresciuta alle stelle nel corso degli anni, trasformando il film in un cult e in un classico di Halloween.

Tra le curiosità che riguardano il film, una delle più interessanti riguarda il giovane Leonardo DiCaprio come possibile protagonista in Hocus Pocus; l'astro nascente del cinema hollywoodiano scelse in seguito altri progetti.