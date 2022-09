Hocus Pocus 2 è il sequel più atteso di sempre? No, c'è chi si è fatto attendere di più

In molti si sono lamentati con James Cameron per il gap di 13 anni tra Avatar e Avatar: La via dell'acqua, ma ci sono fan che hanno dovuto aspettare molto di più per vedere il sequel del loro film preferito: ce lo ricorda Hocus Pocus 2, che esce oggi su Disney Plus a ben 29 anni dall'originale.

Il primo Hocus Pocus, diretto da Kenny Ortega, usciva infatti nel 1993, e l'attesa per questo secondo capitolo - che riporta in scene le tre protagoniste originali, Bette Midler, Sarah Jessica Parker, and Kathy Najimy - ha letteralmente attraversato le generazioni. Eppure non è un record, dato che ci sono stati diversi altri sequel che si sono fatti attendere perfino di più.

Uno di questi, e lo abbiamo visto proprio quest'anno, è Top Gun: Maverick, sequel dell'originale Top Gun del 1986 arrivato dopo un'attesa di ben 36 anni, più di un lustro rispetto a quanto hanno dovuto attendere i fan di Hocus Pocus per poter vedere Hocus Pocus 2. Ma considerato che stiamo attraversando un'epoca di continui reboot e sequel, la lista si allunga: pensiamo ad esempio a Mad Max Fury Road di George Miller, che nel 2015 è arrivato 30 anni dopo Mad Max: Oltre la sfera del tuono, uscito nel 1985, ma anche a Blade Runner 2049, uscito dopo un'attesa di 35 anni rispetto all'originale Blade Runner di Ridley Scott.

Come dimostrano i titoli appena citati, spesso l'attesa di un sequel viene ripagata ma altre volte le cose vanno in modo molto diverso: è il caso, ad esempio, di Coming 2 America (33 anni dopo l'originale) ma anche di Scemo e + Scemo 2 (20 anni).

Hocus Pocus 2 è ora disponibile su Disney Plus.