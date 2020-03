Hocus Pocus 2: trovato il regista per il sequel prodotto da Disney+

A diversi mesi di distanza dalla scelta di Jen D'Angelo per la scrittura di Hocus Pocus 2, tornano a muoversi gli ingranaggi dietro alla produzione del sequel Disney+ del celebre fantasy del 1993 della Walt Disney Pictures.

Variety ha riferito infatti che la compagnia ha assunto il regista Adam Shankman per dirigere Hocus Pocus 2, che come noto uscirà direttamente sul nuovo servizio di streaming on demand.

Curiosamente, qualche tempo fa Shankman è stato assunto dalla Disney per dirigere anche Disenchanted, il sequel di Enchanted (conosciuto in Italia col titolo di Come d'Incanto, celebre commedia sentimentale con Amy Adams e Patrick Dempsey), che però è bloccato in fase di pre-produzione da un'eternità.

Con Hocus Pocus 2 sulla sua scrivania, non è chiaro con quale dei due progetti Shankman si cimenterà per primo. Il nuovo film di Hocus Pocus dovrebbe essere un sequel del film del 1993 piuttosto che un remake, il che significa che i produttori sperano di assumere le attrici originali - Bette Midler, Sarah Jessica Parker, Kathy Najimy - per riprendere i ruoli delle sorelle Sanderson. Tuttavia, secondo il rapporto di Variety, nessuna delle tre è attualmente legata al progetto, anche se la Disney rimane fiduciosa che saranno coinvolte in qualche modo.

L'originale Hocus Pocus non fu un grande successo al botteghino quando uscì nelle sale 27 anni fa: il film guadagnò solo $39 milioni di dollari in tutto il mondo con un budget di $28 milioni. Tuttavia, la sua popolarità è cresciuta alle stelle nel corso degli anni, trasformando il film in un cult e in un classico di Halloween.