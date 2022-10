Hocus Pocus 2 è record assoluto su Disney+: batte persino Encanto (e di molto!)

Inizialmente non erano in molti a essere convinti del successo di Hocus Pocus 2. Un sequel arrivato a 29 anni dall'originale e che la critica aveva percepito troppo nostalgico e nel solco del primo capitolo. Ma gli spettatori l'hanno premiato con il record assoluto di visualizzazione per un film su Disney+.

Nemmeno i membri principali del cast si aspettavano un sequel di Hocus Pocus, come hanno ammesso all’indomani dell’uscita su Disney+. Il riavvio è ovviamente frutto di un panorama generale che, nell’ultimo decennio, sta facendo reale fatica a creare degli IP originali ed è quindi spinto a inflazionare l’offerta di sequel, revival e reboot. Per quanto alcuni di questi prodotti abbiano dimostrato di essersi meritati un riavvio, per molti altri non è esagerato parlare di una “crisi” di idee originali.

Ma è anche vero che l’opinione della critica e quella del pubblico differiscono molto spesso su questo punto. Lo dimostrano i numeri di Hocus Pocus nella prima settimana di distribuzione su Disney+, conteggiati ora dalla classifica Nielsen di riferimento. I dati abbracciano la settimana dal 26 settembre al 2 ottobre e riportano 2,7 miliardi di minuti di visualizzazione totalizzati dal film sulle Sorelle Sanderson. Il record precedente era di Encanto con 2,2 miliardi di minuti dal 27 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022.

Considerato però che il sequel di Hocus Pocus ha debuttato su piattaforma solo il 30 settembre, vuol dire che gli sono stati sufficienti solo 3 giorni per battere il record assoluto di Disney+, distaccandolo di un buon 20%. Guardacaso, sono proprio quei tre giorni con cui il film aveva già messo a segno un record, diventando la miglior première di sempre su Disney Plus. In quel caso, la stima si basava su una dichiarazione della stessa major senza che questa, però, avesse reso pubblici i dati. Per una volta, c’era da fidarsi di quell’annuncio solo apparentemente sensazionalistico.

