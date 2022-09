Hocus Pocus 2: un nuovo poster ci ricorda l'uscita il 30 settembre su Disney+

Le sorelle Sanderson stanno per tonare. Con un trailer da record, Hocus Pocus 2 ha fatto segnare numeri straordinari e visualizzazioni maggiori a quelle di The Mandalorian ed ora una nuova locandina è stata pubblicata su Twitter, tramite l'account ufficiale del film.

Il 30 settembre è una data importante per Hocu Pocus. Il sequel live action del popolare classico di Halloween verrà infatti pubblicato sulla piattaforma streaming Disney+ per la gioia dei numerosissimi fan delle fameliche streghe di Salem. Dopo un trailer visto da più di 43 milioni di utenti, foto inedite dal set che ci hanno mostrato le giovani sorelle Sanderson in una situazione di tensione, spaventate e impaurite, ora è tempo di una nuova sfavillante locandina.

Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy ritornano 29 anni dopo gli eventi del film originale nel nuovo film diretto da Anne Fletcher, che ha recentemente spiegato anche perché mancheranno in questo sequel i tre protagonisti di Hocus Pocus: Omri Katz, Vinessa Shaw e Thora Birch.

Un cambiamento non del tutto scontato e banale, che porta la nuova pellicola verso un grande rinnovamento se si tiene conto che anche l'attore Jason Marsden, che ha doppiato il gatto nero Thackery Binx, non riprenderà il suo ruolo in Hocus Pocus 2.

In attesa del 30 settembre, ecco a voi la locandina nuova di zecca!