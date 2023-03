Hocus Pocus 2, perché i ragazzi del primo film non sono tornati? Rispondono gli attori

Nel 2022 Disney+ ha proposto ai propri abbonati il sequel di Hocus Pocus, cult del 1993 con protagoniste Bette Midler, Kathy Najimy e Sarah Jessica Parker. A differenza delle tre star del franchise, tornate nel ruolo delle sorelle Sanderson nel sequel, i giovani protagonisti del primo film hanno marcato visita. Per quale motivo?

In attesa di scoprire se un terzo film di Hocus Pocus è in cantiere, alla 90s Con di Hartford, in Connecticut, erano presenti Omri Katz, Thora Birch, Vinessa Shaw e Jason Marsden, che hanno risposto alle domande sul mancato ritorno in Hocus Pocus 2. Nel primo film Omri Katz interpreta Max, un giovane appena trasferitosi a Salem insieme ai genitori e alla pestifera sorellina Dani (Thora Birch). Infatuatosi della compagna di classe Allison (Vinessa Shaw), Max riporterà accidentalmente in vita le tre fattucchiere, che centinaia di anni prima avevano trasformato in gatto il giovane Thackery Binx, la cui voce era di Jason Marsden.



Secondo Thora Birch, già dieci anni fa c'era l'idea di un sequel di Hocus Pocus, con alcune idee su come riportare nel film Max, Dani, Allison e Binx:"Ma poi ci sono stati diversi autori che sono entrati nel progetto e registi diversi e così la storia, il concept e anche la direzione che volevano prendere si sono continuamente evolute, sono cambiate e cresciute. [...] Per qualche motivo semplicemente non ha funzionato, Alcuni di noi sarebbero stati presenti e altri no". In base a quanto ha raccontato Jason Marsden, David Kirschner, produttore del primo film, ha lottato per riportare nel franchise da adulti Max e i suoi amici:"Ha lottato soprattutto per voi tre" ha confessato l'attore.



Sul nostro sito non perdetevi la recensione di Hocus Pocus 2, con il ritorno delle sorelle Sanderson a Salem.