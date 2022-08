Hocus Pocus 2, perché Dani, Max e Allison non ci saranno? Lo spiega la regista

Abbiamo recentemente scoperto che Billy Butcherson tornerà in Hocus Pocus 2, insieme alle iconiche sorelle Sanderson, ma non tutti i protagonisti del primo film saranno nel prossimo capitolo. In particolare Max (Omri Katz), Dani (Thora Birch) e Allison (Vinessa Shaw) non faranno ritorno, e toccherà a una nuova generazione fermare le streghe.

"Volevamo intrecciare tutti i protagonisti che i fan amavano, e quando ci siamo seduti lì con tutti gli ingredienti e la storia, eravamo tipo, come facciamo a farlo funzionare?" ha spiegato la regista Anne Fletcher nel corso di un'intervista. "È stato molto difficile cercare di far partecipare anche loro, perché ne abbiamo discusso scrupolosamente. Devi cercare di rimanere in linea con la storia, anche se apparissero solo in un cameo". E in effetti non è semplice inserire i tre protagonisti. Si era pensato anche di aggiungerli sullo sfondo in una versione adulta, ma poi chi li ha conosciuti già nel primo capitolo vorrebbe sapere qualcosa di più sulla loro vita attuale. Una situazione, questa, di certo non semplice.

"La gente a questo punto può dirmi: 'Potrebbero essere sullo sfondo!' e io rispondo, davvero? Metteresti in secondo piano i protagonisti del primo film e ne saresti anche soddisfatto? Non saresti soddisfatto, ti arrabbieresti" ha proseguito Fletcher, rispondendo a un ipotetico fan.

Ma Max, Dani e Allison non saranno gli unici a mancare in Hocus Pocus 2: anche l'attore Jason Marsden, che ha doppiato il gatto nero Thackery Binx, non riprenderà il suo ruolo nel film. Il felino sarà infatti sostituito da un nuovo amico peloso.

Un grande rinnovamento, dunque, per la pellicola. Noi siamo curiosi, e voi? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto ecco una foto dal set di Hocus Pocus!