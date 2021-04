Hocus Pocus 2, nuovo regista per il sequel di Disney+?

Tra i progetti di Disney+ che mirano ad attirare un pubblico più ampio (in particolare i millennial) grazie anche all'effetto nostalgia,c'è anche Hocus Pocus 2, sequel del cult del '93 diretto da Kenny Ortega. La nuova pellicola, però, sembra essere di fronte a un cambio di regia.

Sono ormai alcuni anni che si parla di un nuovo film di Hocus Pocus, e tra il 2019 e il 2020 sono arrivate le prime conferme: Hocus Pocus 2 ci sarà, e per l'occasione assisteremo anche al ritorno del trio di streghe composto da Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy.

La sceneggiatura del film è stata affidata a Jen D'Angelo (Workaholics, Young Rock), mentre la regia era fin ad oggi ad appannaggio di Adam Shankman.

Tuttavia, per questioni di calendario relative al sequel di Come D'Incanto, film attualmente in lavorazione e di cui sarà al timone, sembra che Shankman dovrà cedere la sedia da regista a Anne Fletcher (Step Up, Ricatto d'Amore).

Cara amica e collaboratrice di Shankman, Fletcher è anche una coreografa di successo, e inizialmente era lei che avrebbe dovuto dirigere Disenchanted. A quanto pare dunque, i due si sono scambiati i progetti, entrambi con date d'inizio delle riprese previste per quest'estate (via DisInsider).

Al momento non sappiamo granché sulla trama di Hocus Pocus 2, ma vi terremo aggiornati.