Hocus Pocus 2, nuove foto dal set anticipano un incendio nel villaggio di Salem

Le streghe stanno tornando nell’atteso sequel targato Disney+ di Hocus Pocus, con le interpreti originali Bette Midler, Kathy Najimy e Sarah Jessica Parker pronte a tornare nei panni delle sorelle Sanderson. Le riprese di Hocus Pocus 2 sono appena iniziate e nuove immagini dal set ci suggeriscono che il ritorno a Salem sarà..infuocato!

Le foto, che potete vedere in calce alla notizia, mostrano la preparazione per una scena che includerà un grande incendio nel villaggio di Salem. Le riprese si stanno svolgendo nel Rhode Island e promettono alcuni flashback sul passato delle Sanderson, questa volta però, sembra che la scala dei flashback sarà di grandi dimensioni, poiché le informazioni suggeriscono che il villaggio verrà raso al suolo.



Come riposta il Providence Journal, le foto dal set di Hocus Pocus 2 mostrano la preparazione per una scena di un grande incendio. Il villaggio stesso è composto da nove strutture in legno, la maggior parte delle quali mancano di uno o più lati. Mentre la troupe prepara l'area per la scena dell'incendio, sembra che in realtà non daranno fuoco a nessuna delle strutture, come ha affermato Taylor Ryan, uno specialista della qualità dell'aria del Dipartimento della gestione dell'ambiente dello stato, nella seguente dichiarazione:



"In realtà non stanno dando fuoco alla struttura. Stanno usando 'raggi di fuoco' alimentati a gas naturale, quindi sembra che l'edificio sia in fiamme dalla telecamera, ma non verrà bruciato nulla".



Hocus Pocus 2 seguirà tre ragazze adolescenti che resuscitano accidentalmente le Sanderson ad Halloween ai giorni nostri e dovranno impedire loro di scatenare il terrore a Salem. È stato annunciato un nuovo ingresso nel cast di Hocus Pocus 2 che sarà diretto da Anne Fletcher su una sceneggiatura scritta da Jen D'Angelo. Il sequel arriverà su Disney+ il prossimo Halloween.