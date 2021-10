Hocus Pocus 2, nuovo importante ingresso nel cast del sequel di Disney Plus

Le riprese di Hocus Pocus 2 sono iniziate in queste ore, e l'Hollywood Reporter segnalata un nuovo ingresso nel già nutrito cast composto da Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy.

Secondo quanto riferito, la star de La guerra di domani Sam Richardson è stata ufficialmente scelta per unirsi al tanto atteso film di Disney+ Hocus Pocus 2. Al momento non si conoscono dettagli sul ruolo che interpreterà, ma con la produzione del sequel della commedia horror finalmente iniziata, i fan non dovranno attendere molto prima di vedere qualche foto dal set.

Hocus Pocus 2 è previsto per il 2022, più nello specifico nel corso della stagione autunnale: si tratta del sequel diretto del cult Disney del 1993 Hocus Pocus, e sarà diretto da Anne Fletcher da una sceneggiatura scritta da Jen D'Angelo (Workaholics). Il film in lavorazione riporterà le tre sorelle streghe preferite dai fan, la pluripremiata attrice Bette Midler (The First Wives Club) nei panni di Winifred Sanderson, la quattro volte vincitrice del Golden Globe Sarah Jessica Parker (Sex and the City) come Sarah Sanderson e Kathy Najimy (Sister Act) come Mary Sanderson, e secondo i primi dettagli della trama seguirà l'avventura di tre giovani donne che accidentalmente riporteranno in vita le streghe nella moderna Salem: come faranno ad impedire alle villain, affamate di bambini, di scatenare il caos nel mondo?

Diretto da Kenny Ortega, il film originale seguiva la storia di un adolescente che riporta in vita accidentalmente un trio di malvagie streghe di Salem durante la notte di Halloween. Sebbene Hocus Pocus non fu un successo né di critica né di box office al momento della sua uscita, il film ha comunque resistito alla prova del tempo attraverso innumerevoli passaggi televisivi ed è ora diventato un classico film di culto.