Hocus Pocus 2, le giovani sorelle Sanderson in una nuova immagine del sequel

Hocus Pocus 2, a fine settembre su Disney+, riporterà sul grande schermo le tre attrici protagoniste del cult disneyano anni '90: Bette Midler, Kathy Najimy e Sarah Jessica Parker. Nel film tuttavia potremo vedere anche le loro versioni giovani e online è stata pubblicata un'immagine che le mostra insieme in età adolescenziale.

Le giovani Sanderson sono interpretate da Taylor Henderson, Juju Journey Brener e Nina Kitchen. Le tre versioni fanciullesche hanno fatto la loro prima apparizione nel trailer mostrato al D23 d'inizio mese. Scoprite il trailer di Hocus Pocus 2 in attesa dell'uscita del film su Disney+.



La foto le mostra in una situazione di tensione, spaventate e impaurite. Midler, Najimy e Parker sono le uniche tre interpreti a tornare nel sequel del film, oltre a Doug Jones nel ruolo di Billy Butcherson. Completamente rinnovato il resto del cast, con Whitney Peak, Lilia Buckingham, Belissa Escobedo, Tony Hale, Hannah Waddingham e Sam Richardson ad arricchire la lista di interpreti.



La regista Anne Fletcher ha spiegato perché mancheranno i tre protagonisti di Hocus Pocus: Omri Katz, Vinessa Shaw e Thora Birch non torneranno nei ruoli di Max, Allison e Dani.



Hocus Pocus uscì nelle sale nel 1993, con la regia di Kenny Ortega e James Marsden impegnato a prestare la voce al gatto nero Thackery Binx.

Siete pronti per tornare a Salem e vivere una nuova notte piena di terrore con le sorelle Sanderson?