Hocus Pocus 2: finite le riprese del sequel targato Disney!

Qualche mese fa avevamo avuto un piccolo assaggio di Hocus Pocus 2 dalle prime foto pubblicate online. Adesso sembra che il momento in cui potremo vedere il film vero e proprio si stia avvicinando sempre più: le riprese del sequel sono infatti terminate!

A dare la notizia è stata Bette Midler su Twitter, dove ha pubblicato una foto di quella che sembra essere una torta commestibile con su un disegno delle protagoniste, accompagnata dalla scritta "That's a Wrap!". Come sappiamo l'attrice riprenderà il ruolo di Winifred Sanderson, personaggio che aveva già interpretato nel film di Kenny Ortega del 1993. Accanto a lei torneranno Sarah Jessica Parker nei panni di Sarah Sanderson, Kathy Najimy come Mary Sanderson e Doug Jones nel ruolo di William "Billy" Butcherson. E non finisce qui, perché tante altre sono le aggiunte al cast di Hocus Pocus 2.

Il sequel sarà diretto da Anne Fletcher, con la sceneggiatura di Jen D'Angelo. Secondo la regista siamo in un momento in cui "la gente ha bisogno di divertirsi", e questo film è un'opportunità per fare questo, ritrovando personaggi che sono stati tanto amati dal pubblico in passato. Hocus Pocus 2 ha iniziato i lavori a Ottobre 2020, e finalmente è a metà dell'opera, o poco più. I fan, adesso, non possono che attenderne l'uscita su Disney+!