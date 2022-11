Hocus Pocus 2, il finale originale sarebbe stato molto diverso: ecco come

Lo script originale di Hocus Pocus era molto diverso da ciò che abbiamo visto e in corso d'opera di è deciso di modificare anche il finale in cui abbiamo visto le sorelle Sanderson cantare in uno studio di registrazione un brano chiaramente ispirato ad Elton John.

In una recente intervista al podcast The Art of Kindness con Robert Peterpaul, il costumista del film Salvador Perez conferma di aver iniziato a disegnare abiti per il concept alternativo, che coinvolgeva Midler, Parker e Najimy su palco posto nel purgatorio.

"Inizialemente non era previsto che cantassero nello studio musicale, le tre si sarebbero dovute esibire sul palco del Purgatorio. Avrei dovuto farne una versione dorata della scena con costumi dorati. Abbiamo iniziato a muoverci verso quell'idea ma poi hanno detto "no, non lo faremo, non abbiamo il tempo o i soldi". Quindi nn abbiamo fatto molte altre cose in quel senso, ma è così che sarebbe dovuto finire il film. Volevo che questa versione fosse molto Las Vegas con i loro costumi in oro e scintillanti... Non vedevo davvero l'ora. Il pubblico doveva essere tutto in rosso ed erano tutti con diversi costumi storici, ma tutti in rosso. Quindi 15° secolo, 16° secolo, 17° secolo... tutti questi morti in rosso nelle cabine e poi le donne in oro sul palco".

Questo cambiamento in corso d'opera non ha comunque inficiato il successo del film visto che Hocus Pocus 2 è il più visto di sempre su Disney+. Le sorelle Sanderson saranno ben liete di festeggiare questo nuovo ed entusiasmante traguardo raggiunto a distanza di oltre 29 anni dalla prima pellicola.