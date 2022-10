Hocus Pocus 2, Doug Jones entusiasta del sequel:'Ho sempre voluto tornare'

Al di là di Bette Midler, Kathy Najimy e Sarah Jessica Parker, l'unico ritorno del cast principale del primo Hocus Pocus nel sequel è Doug Jones, nel ruolo dell'ex fidanzato di Winifred, Billy Butcherson. Jones ha raccontato di aver sempre pensato di voler tornare ad interpretare Billy e di essere entusiasta del seguito.

Bette Midler non si aspettava il sequel di Hocus Pocus ma Doug Jones ci ha sempre sperato. Intervistato da Collider, ha dichiarato:"Mi è stato chiesto in molte interviste nel corso degli anni, e ho recitato per 36 anni, quale personaggio mi sarebbe piaciuto interpretare di nuovo. E Billy Butcherson è sempre stata la mia risposta numero uno".



Jones è noto per il suo lavoro nel cinema soprattutto in ruoli che richiedono ore di trucco, nascosti dal make up. Ecco perché un ruolo maggiormente 'umano' gli ha provocato un senso di gioia:"C'erano più lati in lui e volevo maggiori retroscena. Quando hai avuto una carriera come la mia e sei incollato a così tanta gomma e colla, lenti a contatto e meccanica e non puoi andare in bagno con addosso degli artigli, non vedo sempre l'ora di andare al lavoro perché so che giornata mi aspetta. Ma Billy era un personaggio umano, con umorismo, leggerezza, divertimento e un'atmosfera adatta alle famiglie, diretto verso un lieto fine. Tutto ciò ha reso andare al lavoro una gioia. Ho pensato 'Voglio farlo di nuovo'".



Il ritorno in Hocus Pocus 2 è stato entusiasmante:"Quando è arrivata quella chiamata ero entusiasta di poterlo fare di nuovo. Ho avuto modo di riunirmi con Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy ed è stato così incantevole".

Sul nostro sito trovate la recensione di Hocus Pocus 2, il sequel del film Disney del 1993.