Hocus Pocus 2: la commedia sequel sulle streghe di Salem ha il suo teaser

Nel lontano 1993, il regista Kenny Ortega aveva chiuso il suo Hocus Pocus con un gigantesco cliffhanger, aprendo alla possibilità di un ritorno delle Sorelle Sanderson. Ora quel revival è certezza in questo nuovo teaser del sequel diretto da Anne Fletcher. Vi ricorda qualcosa, una candela nera accesa?

Il film della Disney rimane una delle commedie più famose degli Anni '90, vista e rivista da vecchie e nuove generazioni. Negli anni però, e forse anche a causa della rivoluzione burtoniana, questo grande classico impacchettato alla perfezione per i rewatch a tema Halloween è stato surclassato, nel tempo, da titoli come Nightmare Before Christmas, La sposa cadavere o Casper. In altre parole, per quanto classici, molti di questi film vengono associati dal pubblico alla Notte delle Streghe: ed essendo una soltanto, si finisce per selezionare i rewatch sulla base di gusti più moderni. A questo proposito, vi consigliamo la selezione di Netflix a tema Halloween.

In un certo senso, per rispolverare vecchi plot ai meno preparati, il primo Hocus Pocus parlava proprio di questo: tre streghe vengono impiccate a Salem nel XVII secolo, tempi duri per la stregoneria. Trecento anni dopo, risvegliate da una candela dalla fiamma nera e con una sola notte a disposizione per completare la loro missione, quella di Halloween, semineranno il panico nella piccola cittadina. Spoiler: scaduto il tempo a disposizione per guadagnare vita eterna, le tre streghe, sconfitte, tornano nell'aldilà a fine film, lasciando però il dubbio allo spettatore di un possibile ritorno.

Non trecento, ma quasi trent'anni dopo, così è: il trio al completo del primo film - Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy - torna a vestire i panni delle tre Sanderson, affiancate da un cast e una storia tutta nuova, che non ricalcherà pedissequamente il primo film. A questo proposito, ecco cosa ha detto Bette Midler di Hocus Pocus 2. Oltre al ritorno di Doug Jones e alle tante new entry elencate da Disney sui social, sono appena stati annunciati Hannah Waddingham e Tony Hale, la prima interprete della fortunata serie Ted Lasso.



Oggi, esattamente a un anno di distanza dall'uscita del film - si parla di autunno 2022, probabilmente la notte di Halloween - Disney ha rilasciato su Twitter un primo, brevissimo teaser. Non molto viene mostrato, a parte la familiare candela dalla fiamma nera che indica il ritorno, nel primo film come nel prossimo, delle tre streghe. "La candela della fiamma nera è accesa per la gioia delle sorelle Sanderson", cita un motivetto in rima. Della serie: tremate, tremate, le streghe son tornate. Siete pronti? Ditecelo nei commenti!