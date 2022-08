Hocus Pocus 2, Billy Burcherson torna dal regno dei morti in una nuova foto ufficiale!

Le sorelle Sanderson stanno tornando in Hocus Pocus 2, ma non saranno le uniche: nella pellicola in arrivo rivedremo anche Billy Butcherson, a cui abbiamo potuto dare un primo sguardo nella foto condivisa da Entertainment Weekly.

Il personaggio sarà interpretato nuovamente da Doug Jones, e verranno ripresi in un certo senso gli eventi del primo film. Qui, infatti, Billy è resuscitato e la sua bocca è stata cucita, per poi scucirsi quando ha dovuto affrontare Winifred, evento che lo ha posto in una posizione diversa: può diventare lui l'eroe adesso infatti. "Sono davvero felice che Billy esca dalla tomba parlando", ha detto l'attore Jones. "È senza soluzione di continuità tra il primo film e il secondo, questa è la prima cosa che ho sentito. "Mantiene viva la purezza e la nostalgia per tutti quelli che sono cresciuti con il primo film, e per i nuovi fan che stiamo raccogliendo che saranno entusiasti della modernizzazione al momento in cui ci troviamo."

Anche la regista si è espressa, raccontando quanto entusiasmo c'è stato intorno a questo ritorno. "Fa qualcosa alla tua anima, è così surreale, è così strabiliante", ha detto infatti Anne Fletcher guardando la foto di Billy. "È in un momento di tradimento [nella scena], quindi quando guardi questo personaggio amato che è stato ferito in un modo tale, ti colpisce. Non lo dimenticherò mai".

Il personaggio, nel nuovo film, è stato sepolto per ben 30 anni e dunque appare molto simile a come lo abbiamo visto nel nuovo Hocus Pocus. "All'inizio era piuttosto decrepito, ed uscivo dalla tomba con lo stesso aspetto [di allora], come se fossero passati due minuti", ha raccontato Jones. "Indossavo esattamente la stessa parrucca, l'hanno tenuta su un manichino in mostra per 29 anni, me l'hanno rimessa in testa nello stesso modo, non c'era nemmeno bisogno di un ritocco. Il costume è stato ricostruito in modo tale che fosse come quello del primo, quindi avevo esattamente lo stesso aspetto".

E voi, siete curiosi di vedere di nuovo Billy Butcherson? Se la risposta è sì, andate in fondo all'articolo! Intanto ecco il trailer di Hocus Pocus 2.