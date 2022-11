Hocus Pocus 2, Bette Midler: 'Se ci fosse un terzo film, direi di sì'

Dopo quasi trent'anni tornano sullo schermo le nostre streghette preferite: su Disney+ è infatti disponibile Hocus Pocus 2, sequel del famosissimo film del 1993 con protagoniste Sarah Jessica Parker, Bette Midler e Kathy Najimy nei panni delle sorelle Sanderson. Ormai migliore première Disney+ di sempre, già si comincia a parlare di uno spinoff.

E' proprio il produttore Adam Shankman ad alimentare le voci. In una recente intervista per The Hollywood Reporter, si è espresso così: "abbiamo discusso a lungo su cosa potesse funzionare e cosa no, e Anne (la regista) ha detto semplicemente 'Questo è quello che faremo'. Fantastico! Tutto questo crea anche un sacco di entusiasmo per potenziali spinoff". L'assetto del secondo film e l'introduzione di nuovi personaggi potrebbero dunque essere terreno fertile per un approfondimento cinematografico ad hoc.

Sicuramente i membri del cast sarebbero contenti di tornare, basti pensare alla reazione di Doug Jones ad Hocus Pocus 2, o alle dichiarazioni di Bette Midler (la sorella Winifred Sanderson): "Sono invidiosa per gli altri attori che fanno franchise, tant'è che speravo per un sequel di First Wives Club, ma non ci siamo mai arrivati. Dopo 30 anni senza alcun sequel per Hocus Pocus, sono sempre stata gelosa delle persone che potevano riportare in scena il loro personaggio per più e più volte. Sono grata che ora abbiamo avuto l'occasione di rifarlo, dopo 30 anni in cui abbiamo insistito sull'idea. Mi piacerebbe essere parte di un franchise -- specialmente con un personaggio che amo interpretare", così ha affermato l'attrice per Entertainment Weekly il Settembre scorso.

Segue: "Se ci fosse un terzo film, ovviamente dire di sì, ma non so come possa concretizzarsi in realtà. Non riesco ad immaginare come la storia possa continuare, ma amo Winifred, Sarah, Mary e il nostro rapporto, che è un punto di riferimento per le donne: rimaniamo forti insieme nonostante l'inferno e tempeste, e allo stessi tempo causiamo caos, e non molte donne causano tutto quel caos!".