Hocus Pocus 2, Bette Midler:'Non mi aspettavo di fare il sequel'

Bette Midler è stata intervistata da Collider e ha parlato delle sue aspettative nei confronti di Hocus Pocus 2, sequel del teen movie Disney anni '90, nel quale interpreta Winnie Sanderson, leader delle tre sorelle fattucchiere che sconvolgono la cittadina di Salem, famosa da secoli per il processo alle streghe.

L'attrice ha dichiarato di non aver mai pensato che un sequel del film del 1993 potesse essere possibile:"Non l'ho mai pensato fino a quando non è arrivato quel giorno. E poi ho capito e ho pensato 'Oh, lo faremo davvero'. Era un sogno diventato realtà, lo era davvero. Dopo aver capito che [il primo film] era davvero un successo ho iniziato a chiedere alle persone della mia età 'Non pensi che sarebbe interessante un sequel?'. Era qualcosa come 15 anni fa, o roba del genere. Ed eccoci qui".



L'idea di far parte di una saga la affascina:"Adoro i franchise. Penso di essere un po' anziana per un franchise ormai ma prenderò quello che potrò ottenere".

Il film originale, diretto da Kenny Ortega, è diventato un classico di Halloween per generazioni di bambini. Protagoniste, oltre a Bette Midler, anche Kathy Najimy nel ruolo di Mary Sanderson e Sarah Jessica Parker nei panni di Sarah Sanderson. Ecco il primo punteggio su Rotten Tomatoes di Hocus Pocus 2.



"C'era qualcosa nel primo film, come se fosse un Il mago di Oz che i genitori mostrano ai loro figli, che poi mostrano ai loro figli e così via" ha dichiarato Midler "Diventa parte del tessuto di una famiglia".

Su Everyeye trovate la recensione di Hocus Pocus 2, che sancisce il ritorno delle sorelle Sanderson.