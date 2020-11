Hocus Pocus 2, Bette Midler conferma:'La storia del sequel è davvero bella'

I report sul sequel di Hocus Pocus ormai sono costanti da oltre un anno e ora anche la star Bette Midler alimenta la curiosità dei fan con alcune parole che faranno molto piacere agli appassionati del cult disneyano di Halloween. Midler ha raccontato di aver trovato molto interessante la trama del sequel, facendo trasparire il suo entusiasmo.

"Ci hanno presentato una bozza e dopo che ci siamo rialzati dal pavimento abbiamo constatato che fossero passati 27 anni, l'abbiamo guardata e penso che tutti noi fossimo state d'accordo sul fatto che fosse fantastica" ha ammesso Midler in un'intervista a People.

Tuttavia Bette Midler sperava di poter arruolare con sé più membri del cast originale:"Stiamo cercando di vedere chi è disponibile, chi è la fuori e ancora lavora e vuole tornare".



"Perché molto del successo di quello che abbiamo fatto" prosegue l'attrice "aveva a che fare con il team da cui era circondato, aveva a che fare con la crew, le persone che hanno realizzato i green screen... non credo lo chiamassero green screen all'epoca. Le persone che si sono occupate dei capelli, del trucco, erano tutti esemplari e persone speciali".

Parole condivise dallo sceneggiatore Mark Garris:"Sono entusiasta del sequel ma penso che davvero il motivo principale per cui abbia funzionato il primo film siano le sorelle Sanderson, quelle attrici in quei ruoli, quelle interpretazioni, penso siano la chiave della lunga vita del film" ha spiegato Garris.



Hocus Pocus 2 verrà diretto da Adam Shankman mentre tra le curiosità che riguardano il film, una delle più interessanti riguarda il giovane Leonardo DiCaprio come possibile protagonista in Hocus Pocus; l'astro nascente del cinema hollywoodiano scelse in seguito altri progetti.