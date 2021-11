Hocus Pocus 2: arriva una nuova immagina del sequel!

Abbiamo da poco visto il teaser di Hocus Pocus 2, la commedia sequel del film datato 1993. Si tratta di un classico di Halloween, che la Disney ha deciso di riportare sullo schermo a distanza di 28 anni. Ecco la nuova foto che mostra le sorelle Sanderson.

Come sappiamo, la pellicola raccontava proprio la storia delle sorelle Sanderson, le quali vengono riportate a Salem dopo che una vergine accende la candela con la fiamma nera. A partire da questo momento c'è una corsa per la sopravvivenza, mentre le protagoniste si nutrono delle anime dei bambini. Una pellicola che ha tutti gli elementi giusti per intrattenere al meglio: divertimento, personaggi interessanti e una trama che porta con sé qualcosa di più profondo.

Hocus Pocus 2 vedrà nuove aggiunte al cast, che sarà formato da giovani protagonisti che evocheranno accidentalmente le sorelle Sanderson. L'account Instagram Hocus Pocus Guide ci ha fatto dare uno sguardo nel dietro le quinte, mostrando proprio le sorelle che tornano a casa in un'immagine. Certo, noterete subito che i volti dei soggetti delle foto sono nell'ombra, ma si tratta chiaramente di loro.

Siete curiosi di sapere cosa accadrà nel sequel di Hocus Pocus? Potrete scoprirlo soltanto il prossimo anno, quando il film arriverà su Disney+!