Hocus Pocus 2, annunciato ufficialmente l'arrivo del film: quando debutterà su Disney+?

Fan di Hocus Pocus, potete gioire: non solo è stato confermato ufficialmente il ritorno di Batte Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimi per il sequel del film cult, ma è anche stata rivelata una finestra di lancio per il sequel su Disney+.

"Bette Midler, Sarah Jessica Parker, e Kathy Najimy torneranno a interpretare le deliziosamente malefiche sorelle Sanderson in #HocusPocus2, in arrivo nell'autunno 2022 su #DisneyPlus" si legge nel tweet dall'account ufficiale di Disney+.

Debutto autunnale (magari il 31 ottobre?) dunque per Hocus Pocus 2, che stando a quanto segnalato dall'Hollywood Reporter "vedrà tre giovani donne riportare accidentalmente in vita le Sorelle Sanderson nella Salem dei giorni nostri. Le ragazze dovranno far di tutto per fermare le malefiche streghe ed evitare che si vengano a creare nuovi guai".

Confermato inoltre il cambio di regista per Hocus Pocus 2, che vedrà ora Anne Fletcher al timone del progetto.

"Per quanto abbia il cuore spezzato dal fatto che a causa di conflitti di calendario non potrò più dirigere le mie amiche Bette, Sarah Jessica e Kathy in quello che sarà sicuramente un grande evento per Disney+, non potrei essere più orgoglioso di passare il testimone a Anne, che con i suoi lavori precedenti ha portato tanta gioia e tante risate nella vita di tante persone" ha affermato il precedente regista Adam Shankman, ora al lavoro sul set di Come d'Incanto 2 "Sono ancora eternamente grate ed estremamente orgoglioso di poter continuare a contribuire a questo ingegnoso progetto in qualità di produttore esecutivo".

"Ora più che mai le persone hanno bisogno di ridere. Dovremmo ridere ogni giorno, e con queste tre incredibili donne, che tornano a interpretare dei personaggi così iconici da un film così amato, ci sarà davvero da divertirsi" ha aggiunto Fletcher "Sono estremamente grata per l'opportunità di contribuire al ritorno di queste tre streghe, e poter lavorare ancora con i miei amici di Disney rende tutto ancora più speciale. Questo sarà un film per tutti, dai fan che sono cresciuti con il primo capitolo alla nuova generazione di spettatori, e io non vedo l'ora di cominciare".

Le riprese di Hocus Pocus 2 avranno inizio questo autunno.