Hocus Pocus 2, annunciata la data d'uscita del sequel su Disney+!

Le sorelle Sanderson sono pronte a resuscitare una seconda volta il prossimo Halloween nel sequel, Hocus Pocus 2, di un cult generazionale targato Disney. Ora è ufficiale la data d'uscita sulla piattaforma streaming Disney+ del film diretto da Anne Fletcher e che vede il ritorno del cast principale dell'opera originale.

Le riprese di Hocus Pocus 2 sono finite a gennaio. Il film sarà disponibile il 30 settembre, come ha confermato lo studio poche ore fa. Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy sono pronte ad indossare nuovamente i vestiti delle tre fattucchiere Sanderson.



La sinossi spiega che 'sono passati 29 anni da quando qualcuno ha acceso la Candela dalla Fiamma Nera e ha resuscitato le sorelle del XVII secolo che furono giustiziate per aver praticato la stregoneria, e ora sono in cerca di vendetta. Spetterà a tre studenti delle scuole superiori capire come impedire alle tre fameliche streghe di scatenare nuovamente il caos a Salem prima della mezzanotte ad Halloween'.



Anne Fletcher dirigerà il film e il cast include Doug Jones nei panni di Billy Butcherson, uno dei personaggi preferiti dai fan del film del 1993. Insieme a loro anche Whitney Peak nei panni di Becca, Lilia Buckingham in quelli di Cassie e Belissa Escobedo in quelli di Izzy. Tre giovani donne dell'odierna Salem che affronteranno l'ira delle tre streghe. Completano il cast Sam Richardson, Hannah Waddingham, Froy Gutierrez, Juju Brener, Taylor Page Henderson e Nina Kitchen.



Thora Birch non sarà in Hocus Pocus 2, come confermato da tempo; l'attrice aveva recitato nel primo film al fianco di Omri Katz e Vinessa Shaw, per la regia di Kenny Ortega.