Hobbs & Shaw viaggia verso un'apertura da 57 milioni di dollari

Dwayne Johnson e Jason Statham sono i protagonisti di Hobbs & Shaw, primo spin-off di Fast and Furious e pronto a vivere il suo primo week-end nelle sale cinematografiche americane, puntando ad un'apertura da 57 milioni di dollari, secondo quanto riportano le prime stime del venerdì. Una cifra leggermente al di sotto delle previsioni iniziali.

Fast and Furious ha generato qualcosa come 5,1 miliardi di dollari d'incasso in tutto il mondo dal momento del suo debutto nel 2001. L'ottavo capitolo del franchise, Fast & Furious 8 nel 2017 fece registrare un debutto da 98,7 milioni di dollari, raggiungendo un totale di 226 milioni di dollari solo in Nordamerica.

Il terzo fine settimana con Il re leone nelle sale attesterà il film Disney al secondo posto, con 37 milioni di dollari d'incasso e 430 milioni nei suoi primi diciassette giorni di programmazione.



Il terzo slot dovrebbe andare a C'era una volta a...Hollywood di Quentin Tarantino, con circa 23 milioni, raggiungendo gli 80 milioni d'incasso nei suoi primi dieci giorni di programmazione.

Hobbs & Shaw vede Dwayne Johnson nei panni di Luke Hobbs e Jason Statham in quelli di Deckard Shaw, e Idris Elba protagonista nel ruolo del villain. Nel cast anche Helen Mirren, che torna nella parte della madre di Shaw.

Nel film sono presenti i cameo di due attori importanti mentre il punteggio su Rotten Tomatoes si attesta ancora intorno al 70%. Su Everyeye potete leggere la nostra recensione del primo spin-off di Fast and Furious.