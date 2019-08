Hobbs & Shaw: The Rock svela il ruolo previsto inizialmente per Keanu Reeves

Dwayne Johnson ha finalmente rivelato quale ruolo avrebbe dovuto interpretare Keanu Reeves in Fast & Furious: Hobbs & Shaw, lo spin-off dell'adrenalina saga action in arrivo nelle sale italiane questo giovedì.

Se vi ricordate nei mesi scorsi alcuni rumor avevano anticipato la presunta presenza della star di John Wick nel nuovo capitolo di Fast & Furious, rumor che poi sono stati smentiti da Reeves nonostante lui stesso abbia ammesso di essere stato contattato dallo studio.

Ora, durante il junker dedicato a Hobbs & Shaw, il misterioso ruolo è stato finalmente svelato da The Rock in persona: Reeves avrebbe dovuto interpretare il direttore della Eteon, l'organizzazione legata per cui lavori Brixton Lore (Idris Elba).

"Alla fine abbiamo deciso di lasciare la voce inquietante senza un volto" ha detto Johnson parlando con Screen Rant. "Quindi, per un po', voi avete sentito il rumor che sarebbe stato un po' come John Wick, tutto camuffato. Ma poi lo abbiamo l' con alcune persone in mente. Inizialmente l'obiettivo era Keanu. Ne stavamo parlando e non sembrava creativamente la scelta giusta... ne ho parlato con lui e ho capito. Ed è finita per essere la scelta migliore, così ora abbiamo questa cosa aperta per il futuro."

Il film debutterà nei cinema italiani l'8 agosto. Per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo alla nostra recensione di Hobbs & Shaw.