Hobbs & Shaw: The Rock e Jason Statham 'nemiciamici' nella nuova featurette

Dopo l'ottimo esordio registrato alle anteprime del mercoledì, oggi arriva nelle sale italiane Fast & Furious: Hobbs & Shaw, l'atteso spin-off di Fast & Furious incentrato sui personaggi di Luke Hobbs e Deckard Shaw interpretati rispettivamente da Dwayne "The Rock" Johnson e Jason Statham.

Per l'occasione Universal Pictures ha diffuso in rete una nuova featurette ufficiale in italiano che esplora il particolare rapporto tra i due già accennato in Fast & Furious 8 e che farà da padrone in questo primo spin-off della saga. Per saperne di più date un'occhiata alla nostra recensione di Hobbs & Shaw.

Nel filmato, che potete trovare in calce alla notizia, il regista David Leitch parla anche della sua esperienza con The Rock e Statham e la speciale chimica che ha trovato nella coppia di action star.

Ideato da Chris Morgan e Dwayne Johnson, il film segue la prima missione fianco a fianco dell'Agente del DSS Luke Hobbs e dell'ex-spia del MI6 Deckard Shaw. La storia vede Hobbs e Shaw costretti a collaborare per sventare i piani di una misteriosa organizzazione terroristica che ha dalla sua un agente segreto super-potenziato, Brixton (Idris Elba), il villain più pericoloso mai mostrato all'interno del franchise.

Fast & Furious: Hobbs & Shaw è da oggi in programmazione nelle sale.