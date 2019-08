Hobbs & Shaw, The Rock celebra l'amicizia col produttore Hiram Garcia

15 Agosto 2019, ore 17:26 di Luca Atero

Dietro molti dei successi di The Rock si cela il produttore Hiram Garcia, presidente della Seven Bucks Productions, la società di produzione dello stesso Dwayne Johnson, in questi giorni al cinema con Hobbs & Shaw. I due hanno lavorato insieme fin dai tempi di Viaggio nell'isola misteriosa (2012), primo credito come produttore di Garcia. In un recente post su Instagram, quindi, l'attore ha voluto rendere omaggio al produttore, recentemente riconosciuto "Billion Dollar Producer" da Variety, pubblicando una foto in cui i due sono ritratti insieme e celebrando così la loro lunga relazione. "Conosco Hiram da quando avevo 18 anni, ha iniziato come mio assistente quando siamo entrati insieme per la prima volta a Hollywood, girando Il Re Scorpione. Da quel giorno non ha mai smesso di lavorare incessantemente, apprendendo da zero ogni aspetto del business e modellando le basi, i valori e l'etica di quella che ora è la Seven Bucks Production" ha scritto The Rock nella didascalia. "È diventato una vera forza, un leader universalmente rispettato e ammirato, che incarna perfettamente lo spirito della casa di produzione, che mette sempre il pubblico al primo posto. Complimenti per questo traguardo storico. C'è ancora molto lavoro da fare, fratello." Garcia ha risposto con un commento: "Grazie fratello! Abbiamo fatto molta strada e siamo fortunati ad essere in gioco con un team così incredibile. C'è molto altro da fare!" Garcia ha prodotto molti dei recenti progetti di The Rock, tra cui appunto Hobbs & Shaw, spin-off del franchise Fast and Furious. Parlando degli incassi del film, The Rock ha recentemente spiegato come mettere a tacere i pagliacci, rispondendo probabilmente a Tyrese Gibson secondo cui Hobbs & Shaw è un fallimento.

FONTE: comicbook







